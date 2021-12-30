Разработана упаковка, позволяющая хранить продукты ещё дольше, чем обычно

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Разработана упаковка, позволяющая хранить продукты ещё дольше, чем обычноЕё создали учёные из США и Сингапура
Команда учёных из университетов Сингапура и США создала особый материал, предназначенный для упаковки продуктов. Он способен уничтожать вредные вещества. Кроме того, данный материал считается биоразлагаемым, экологически безопасным. Подробнее - в материале «Научной России».
По словам специалистов, изготовлена подобная водонепроницаемая упаковка из биополимеров природного происхождения: кукурузного протеина, крахмала и пр. К ним добавляются также различные антимикробные соединения типа масла тимьяна, лимонной кислоты.
В ходе экспериментов выяснилось, что антимикробные соединения выделяются в упаковке, если будет повышенный уровень влажности или происходить воздействие ферментов. К примеру, уничтожаются кишечная палочка, листерии. В целом это означает, что срок службы упаковки - до нескольких месяцев.
Данные исследования показали, что завёрнутая в изобретённую упаковку клубника была свежей и съедобной целую неделю. А вот клубника в обычных пластмассовых ящиках хранилась только четыре дня.
Источник: Научная Россия