Разработана упаковка, позволяющая хранить продукты ещё дольше, чем обычно

По словам специалистов, изготовлена подобная водонепроницаемая упаковка из биополимеров природного происхождения: кукурузного протеина, крахмала и пр. К ним добавляются также различные антимикробные соединения типа масла тимьяна, лимонной кислоты.

В ходе экспериментов выяснилось, что антимикробные соединения выделяются в упаковке, если будет повышенный уровень влажности или происходить воздействие ферментов. К примеру, уничтожаются кишечная палочка, листерии. В целом это означает, что срок службы упаковки - до нескольких месяцев.