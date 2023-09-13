Разработана запускающая несколько военных дронов сразу платформа

Беспилотники Viper 300 представляют собой компактные квадрокоптеры, оснащенные современными сенсорами, способными обнаруживать препятствия, зависать, идентифицировать цели и адаптироваться к различным сценариям выполнения задач.

MCL развивает эту концепцию, позволяя размещать несколько беспилотников Viper как единое целое на военных машинах, таких как танки и бронетранспортеры. Такая установка позволяет военнослужащим запускать и управлять беспилотниками, не покидая безопасного места в машине, что повышает маневренность и защищенность.

В компании отметили способность MCL Viper расширить возможности различных военных подразделений благодаря своей экономичности, компактности и универсальности.