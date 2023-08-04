Разработанный российскими студентом датчик позволит предотвращать авиакатастрофы

Студент Самарского университета им. Королёва Андрей Пономарев разработал лазерную «сигнализацию», срабатывающую при наличии капель воды в авиационном топливе.

При заправке самолетов в аэропортах необходим тщательный мониторинг наличия капель воды в топливе. Во время полета температура за бортом ниже нуля, и в керосине из капелек воды могут образовываться кристаллы льда, что приводит к возникновению ледяных «засоров» в системе топливоподачи, поясняет Пономарев. Это чревато перебоями в работе двигателей и может стать причиной авиакатастрофы.

Предполагается, что придуманное изобретателем устройство будет устанавливаться на авиационные топливозаправщики. По принципу своей работы датчик будет напоминать систему лазерной сигнализации: система контроля внутри топливопровода просвечивать закачиваемое в самолет топливо в поисках вкраплений воды.

В качестве излучателя в системе будет использоваться диодный лазер определенной длины волна, указывает разработчик. Луч лазера внутри трубопровода будет попадать на специальную отражающую поверхность, как на зеркало. Если в керосине, который мониторит датчик, окажется капелька воды, лазерный луч рассеется на ней определенным образом, изменится интенсивность сигнала, и сработает тревога. Определить концентрацию воды в топливе позволит уровень сигнала.

Проектные характеристики предполагают высокую чувствительность системы: датчик в реальном времени сможет обнаруживать воду в концентрации около миллилитра воды — примерно одной пятой чайной ложки — на тонну керосина. Прибор сработает за доли секунды, и подачу топлива можно будет остановить.

Сейчас Пономаревым собрана лабораторная экспериментальная установка. По данным проведенным на ней, будет создан рабочий макет датчика, который будет готов через два года. Датчиков подобного типа в России пока не производят, а зарубежные оптические датчики очень дорогие, порядка 20 тысяч евро, отмечает изобретатель. По мнению Пономарева, его разработка будет стоить на порядок дешевле.