Разработаны не требующие подкачки велосипедные шины

Шины оснащены пружиной типа Slinky из никель-титанового сплава NiTinol с памятью формы, заключенной в полирезиновый материал, который образует прозрачные боковины шины и сменный протектор. Под давлением NiTinol деформируется, но возвращается в исходную форму, обеспечивая плавный и упругий ход, подобный традиционным пневматическим шинам.

Шины Metl не являются по-настоящему безвоздушными: они содержат воздух, но не требуют давления для сохранения своей формы. В конструкции используется вдвое меньше резины, чем в стандартных шинах, и хотя протектор может потребовать замены через каждые 5-8 тыс км пробега, основная шина, как ожидается, прослужит весь срок службы велосипеда. Вначале шины будут иметь фиксированную жесткость, но в будущих моделях можно будет регулировать жесткость путем добавления воздуха. Комплект из двух покрышек Metl можно приобрести на Kickstarter за 500 долларов.