Разработаны новые «микророботы», которые создают собственные кости

Такого «микроробота» планируется применять для заживления костей. Это возможно благодаря гелевому материалу, который способен заполнять пространства переломов, менять форму. После затвердевания этот материал будет основной для новой кости. Это подтвердил эксперимент, в ходе которого искусственная кость срослась с куриной костью.

Поскольку на полимерный материал «микроробота» можно воздействовать при помощи тока низкого напряжения и таким образом заставлять устройство изгибаться, учёные способны контролировать его расположение в сломанных костях.