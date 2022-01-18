Разработаны новые «микророботы», которые создают собственные кости

Разработаны новые «микророботы», которые создают собственные костиОни помогут лечить переломы
Исследователи из Японии и Швеции разработали новую конструкцию. Благодаря ей лечить переломы станет проще. Результаты проекта были опубликованы в журнале Advanced Materials.
В качестве основного материала для разработки учёными был выбран альгинат. Это гелевой материал. На одной его стороне исследователи вырастили полимерный материал, а с другой они добавили биомолекулы, которые позволяют гелевому материалу становиться твёрдым. В результате при помещении материала в особую среду с кальцием и фосфором биомолекулы воздействуют на гель так, что он затвердевает.
Такого «микроробота» планируется применять для заживления костей. Это возможно благодаря гелевому материалу, который способен заполнять пространства переломов, менять форму. После затвердевания этот материал будет основной для новой кости. Это подтвердил эксперимент, в ходе которого искусственная кость срослась с куриной костью.
Поскольку на полимерный материал «микроробота» можно воздействовать при помощи тока низкого напряжения и таким образом заставлять устройство изгибаться, учёные способны контролировать его расположение в сломанных костях.