Разработаны превосходящие человеческие мышцы нановолокна

В новой работе, опубликованной в журнале Nature Nano, исследователи показали, что эти волокна, которые они первоначально обнаружили во время работы над другим проектом, являются более эффективными, гибкими и способными выдерживать повышенную нагрузку по сравнению с человеческими аналогами. Эти волокна могут быть использованы в различных областях, включая медицину и робототехнику.

“Из этих волокон можно создать конечность робота, которая будет реагировать на раздражители и возвращать энергию, вместо того чтобы использовать для этого механический двигатель, и это хорошо, потому что тогда она будет более мягкой на ощупь”, - говорит Маниш Кумар, доцент кафедры гражданского, архитектурного и экологического строительства Кокрелльской школы инженеров и один из ведущих авторов работы.

Другим потенциальным применением, по словам исследователей, может стать своего рода "самозакрывающаяся повязка", которая может использоваться в хирургических операциях и естественным образом разрушаться внутри организма после заживления раны.