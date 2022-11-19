Разработаны роботизированные микропальцы

Созданные учеными японского университета Рицумейкан, плоские прямоугольные устройства имеют длину 12 мм, ширину 3 мм и толщину 490 микрометров. Пять из них встроены в одно устройство побольше, которое, по сути, является роботизированной рукой.

Пользователь надевает на свои пальцы специальные датчики, которые измеряют скорость, степень и направление движений его пальцев. Эти данные в режиме реального времени передаются соответствующим микропальцам, заставляя их сгибаться соответствующим образом. Если они прижимаются к объекту, который давит в ответ, тензодатчики измеряют силу, с которой этот объект это делает.