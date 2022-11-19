Разработаны роботизированные микропальцы

Разработаны роботизированные микропальцыВсе ради насекомых
Если бы вы пытались измерить силу лапки насекомого, вы не смогли бы этого сделать из-за разницы в размерах. Поэтому ученые создали набор мягких роботизированных микропальцев, управляемых вручную.
Созданные учеными японского университета Рицумейкан, плоские прямоугольные устройства имеют длину 12 мм, ширину 3 мм и толщину 490 микрометров. Пять из них встроены в одно устройство побольше, которое, по сути, является роботизированной рукой.
Пользователь надевает на свои пальцы специальные датчики, которые измеряют скорость, степень и направление движений его пальцев. Эти данные в режиме реального времени передаются соответствующим микропальцам, заставляя их сгибаться соответствующим образом. Если они прижимаются к объекту, который давит в ответ, тензодатчики измеряют силу, с которой этот объект это делает.
При испытании технологии микропальцы использовались для измерения силы реакции лапок живого клопа, которого удерживали в перевернутом положении с помощью присоски. Измеренная сила составила около 10 миллиньютонов, что совпадает с ранее рассчитанными оценками.
Теперь есть надежда, что после дальнейшего развития технология может быть использована не только в исследованиях насекомых, но и в других областях, где требуется маломасштабный "практический" подход.