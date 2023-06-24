Разработаны солнечные панели-оригами: влезет в любой багажник

18:20, 24 июня 2023
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Разработаны солнечные панели-оригами: влезет в любой багажникСкладывание и раскладывание очень простое
Итальянский стартап Levante запустил кампанию на Kickstarter для своих систем солнечных батарей в стиле оригами, предлагая решение для тех, кто ищет портативную солнечную панель.
Компания стремится «устранить ограничения существующих портативных систем солнечных батарей», предлагая «более мощный и экологичный вариант». Складные панели имеют мощность зарядки 500 или 330 Вт, оставаясь при этом компактными.
В конструкции предусмотрены молнии, соединяющие панели, что позволяет легко складывать и раскладывать их в разных направлениях.
По оценкам Levante, системы могут полностью зарядить аккумуляторную станцию емкостью 1000 Втч за день.
Кампания на Kickstarter уже превысила свою цель, так что выход устройств на рынок – дело времени.