Наука и технологии
18:20, 24 июня 2023
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Разработаны солнечные панели-оригами: влезет в любой багажник

Складывание и раскладывание очень простое

Итальянский стартап Levante запустил кампанию на Kickstarter для своих систем солнечных батарей в стиле оригами, предлагая решение для тех, кто ищет портативную солнечную панель.

Компания стремится «устранить ограничения существующих портативных систем солнечных батарей», предлагая «более мощный и экологичный вариант». Складные панели имеют мощность зарядки 500 или 330 Вт, оставаясь при этом компактными.

Разработаны солнечные панели-оригами: влезет в любой багажник
Levante

В конструкции предусмотрены молнии, соединяющие панели, что позволяет легко складывать и раскладывать их в разных направлениях.

По оценкам Levante, системы могут полностью зарядить аккумуляторную станцию емкостью 1000 Втч за день.

Кампания на Kickstarter уже превысила свою цель, так что выход устройств на рынок – дело времени.

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