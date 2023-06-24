Разработаны солнечные панели-оригами: влезет в любой багажник

В конструкции предусмотрены молнии, соединяющие панели, что позволяет легко складывать и раскладывать их в разных направлениях.

По оценкам Levante, системы могут полностью зарядить аккумуляторную станцию емкостью 1000 Втч за день.

Кампания на Kickstarter уже превысила свою цель, так что выход устройств на рынок – дело времени.