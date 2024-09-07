Разработаны «супершипы» для кроссовок. Они увеличивают скорость бега

Исследование, проведенное доктором Воутером Хоогкамером и его командой, показало, что шипы, изготовленные по технологии AFT, могут увеличить скорость бега на средние дистанции примерно на 2%, что важно для спортсменов.

В исследовании сравнивались различные конструкции «супершипов», отличающиеся более толстой и легкой средней частью и жесткими пластинами из углеродного волокна, с традиционными шипами для бега, которые имеют небольшой вес и минимальную амортизацию. Результаты показали, что супершипы повышают скорость бега от 1,8 до 3,1%. Такой прирост производительности может иметь решающее значение в соревновательных забегах, где разница в победе часто составляет менее 0,5%.