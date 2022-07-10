Разработаны светофоры для любителей уткнуться в смартфон во время прогулки

Устройство тестируют на четырёх пешеходных переходах по всему городу, и через шесть месяцев чиновники рассмотрят его эффективность. Отмечается, что в первой половине года четыре из семи смертельных случаев, произошедших на пешеходных переходах Гонконга, были связаны с поведением пешеходов.