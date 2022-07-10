Разработаны светофоры для любителей уткнуться в смартфон во время прогулки

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Разработаны светофоры для любителей уткнуться в смартфон во время прогулкиПризнайтесь, захотелось
В Гонконге установили специальный светофор, который предназначен для людей, привыкших ходить по улице, уткнувшись носом в смартфоном.
Главный инженер городского транспортного департамента Гонконга рассказал, что специалисты нашли ещё один способ сообщить об опасности людям, которые смотрят в свои телефоны, переходя дорогу. Новое устройство работает синхронно со светофором и проецирует красный свет сверху. Таким образом пешеходы не могут не увидеть, что горит красный.
Устройство тестируют на четырёх пешеходных переходах по всему городу, и через шесть месяцев чиновники рассмотрят его эффективность. Отмечается, что в первой половине года четыре из семи смертельных случаев, произошедших на пешеходных переходах Гонконга, были связаны с поведением пешеходов.