Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2025, 09:45
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Разработаны «умные» очки на основе строения глаз мух

Дают надежду на снижение зрения при макулярной дегенерации
Новый тип «умных» очков, созданный на основе строения глаз мух, может помочь людям с макулярной дегенерацией лучше видеть. При этом заболевании, являющемся одной из основных причин слепоты, повреждается центральная часть сетчатки, называемая макулой, что приводит к размытости или отсутствию центрального зрения.
Разработаны «умные» очки на основе строения глаз мух
© Soliddd Corp

Смарт-очки SolidddVision, разработанные компанией Soliddd Corp, оснащены двумя камерами, направленными вперед, которые захватывают широкий обзор сцены впереди. Внутри два дисплея с помощью массивов крошечных линз, похожих на составные глаза насекомых, проецируют изображения на здоровые участки сетчатки глаза пользователя. Мозг комбинирует эти изображения, создавая полную и четкую картину, восполняя недостающее центральное зрение.

В ходе испытаний, в которых приняли участие 30 человек, очки помогли всем пользователям повысить скорость чтения как минимум на 50%. Бета-версия была представлена на выставке CES 2025, а окончательный релиз ожидается в конце этого года.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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