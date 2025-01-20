Разработаны «умные» очки на основе строения глаз мух

Смарт-очки SolidddVision, разработанные компанией Soliddd Corp, оснащены двумя камерами, направленными вперед, которые захватывают широкий обзор сцены впереди. Внутри два дисплея с помощью массивов крошечных линз, похожих на составные глаза насекомых, проецируют изображения на здоровые участки сетчатки глаза пользователя. Мозг комбинирует эти изображения, создавая полную и четкую картину, восполняя недостающее центральное зрение.

В ходе испытаний, в которых приняли участие 30 человек, очки помогли всем пользователям повысить скорость чтения как минимум на 50%. Бета-версия была представлена на выставке CES 2025, а окончательный релиз ожидается в конце этого года.