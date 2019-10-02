Разработчик известного поисковика взламывал аккаунты девушек для поиска откровенных фото

Взламывая аккаунты жертв в Yahoo, разработчик получал доступ и к страницам на Facebook, к учётным записям iCloud, Gmail и DropBox. Там обвиняемый находил архивы с приватным контентом. Интересовался он, в том числе, фотографиями и видео своих коллег, друзей и знакомых. Файлы мужчина сохранял на жёсткий диск, который уничтожил, когда началось расследование ФБР.

Обвинения во вторжении в компьютерную сеть и перехвате данных ему предъявили в апреле. Приговор бывшему разработчику должны вынести в феврале 2020 года. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в $250 тысяч. Также он должен будет возместить ущерб жертвам.