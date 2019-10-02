Наука и технологии
Сегодня 13:34
Разработчик известного поисковика взламывал аккаунты девушек для поиска откровенных фото
Ему грозит пять лет лишения свободы за это
Бывший разработчик поисковика Yahoo признался, что использовал рабочее положение для взлома тысяч пользовательских аккаунтов, чтобы скачивать оттуда ню-фотографии и видео девушек.
Взламывая аккаунты жертв в Yahoo, разработчик получал доступ и к страницам на Facebook, к учётным записям iCloud, Gmail и DropBox. Там обвиняемый находил архивы с приватным контентом. Интересовался он, в том числе, фотографиями и видео своих коллег, друзей и знакомых. Файлы мужчина сохранял на жёсткий диск, который уничтожил, когда началось расследование ФБР.
Обвинения во вторжении в компьютерную сеть и перехвате данных ему предъявили в апреле. Приговор бывшему разработчику должны вынести в феврале 2020 года. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в $250 тысяч. Также он должен будет возместить ущерб жертвам.
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