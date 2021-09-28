Разработчик криптовалюты помогал Северной Корее обойти санкции США

Это один из разработчиков Ethereum — Вирджил Гриффит (Virgil Griffith). Его имя раскрывается на сайте министерства юстиции США.

Власти выяснили, что Гриффит консультировал КНДР о том, как использовать криптовалюты и блокчейн для отмывания денег и обхода санкций. Утверждается также, что Гриффит работал над проектом, который должен был бы облегчить обмен криптовалютами между Северной и Южной Кореей. В США считают, что это поставило бы под угрозу безопасность США.

Отмечается, что Гриффит начал консультировать КНДР в 2018 году. Разработчику грозит до 20 лет тюремного заключения.