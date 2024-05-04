Разработчик LiDAR-датчиков для беспилотных автомобилей уволил 20% сотрудников

Этот переход предполагает привлечение внешних партнеров для производства датчиков. Хотя Luminar недавно начала поставлять свои датчики нового поколения компании Volvo, реструктуризация отражает более широкие проблемы в индустрии автономных транспортных средств.

Лидарная технология Luminar использует лазеры для создания системы трехмерного восприятия для автономных автомобилей, что позволяет им ориентироваться, не полагаясь на GPS или подключение к Интернету. Однако индустрия самоуправляемых автомобилей столкнулась с неудачами, что привело к финансовым проблемам Luminar. В 2023 году компания сообщила о чистом убытке в размере 571,3 миллиона долларов, несмотря на увеличение выручки.

Luminar надеется сократить расходы, передав промышленное производство на аутсорсинг существующим партнерам, таким как тайваньский производитель электроники TPK. Эта стратегия позволит сэкономить 400 миллионов долларов в течение следующих пяти лет.