Разработчик объяснил взрыв двигателя космической ракеты в Великобритании

Опубликовано 26 августа 2024, 14:151 мин.
Разработчик объяснил взрыв двигателя космической ракеты в ВеликобританииИспытание двигателя прошло неудачно, пострадавших нет
Недавний взрыв на новом британском космодроме в Шетландских островах потряс аэрокосмическое сообщество — испытания двигателя пошли неправильно. Испытание, проведенное немецкой компанией Rocket Factory Augsburg (RFA), было направлено на одновременное зажигание всех девяти двигателей ступени ракеты. Хотя компания успешно проводила подобные испытания более сотни раз, в этот раз возникла серьезная «аномалия», вызванная, вероятно, возгоранием кислородного насоса.
Неисправность привела к целому каскаду проблем, распространив огонь на соседние двигатели и вызвав взрыв. По данным RFA, система коллектора двигателя с топливом была настолько сильно повреждена, что керосин продолжал подпитывать огонь. Никто не пострадал.
RFA опубликовала необработанные кадры инцидента и заверила, что стартовая площадка остается целой и безопасной. RFA нацелена на «скорейшее возобновление регулярных операций».