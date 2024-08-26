Разработчик объяснил взрыв двигателя космической ракеты в Великобритании

Неисправность привела к целому каскаду проблем, распространив огонь на соседние двигатели и вызвав взрыв. По данным RFA, система коллектора двигателя с топливом была настолько сильно повреждена, что керосин продолжал подпитывать огонь. Никто не пострадал.

RFA опубликовала необработанные кадры инцидента и заверила, что стартовая площадка остается целой и безопасной. RFA нацелена на «скорейшее возобновление регулярных операций».