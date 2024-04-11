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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 14:45
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Разработчик оружия вдохновился скатами и создал скрытный подводный дрон

Новое творение Northrop Grumman
Компания Northrop Grumman представила первый прототип Manta Ray — беспилотного подводного аппарата (UUV), предназначенного для автономных подводных миссий большой дальности.
Разработчик оружия вдохновился скатами и создал скрытный подводный дрон
© Ferra

Черпая вдохновение в роде скатов манты, этот сверхбольшой подводный планер ставит во главу угла выносливость, а не скорость. Хотя конкретные размеры пока не разглашаются, Northrop Grumman подчеркивает его способность нести разнообразную полезную нагрузку для различных миссий.

Разработчик оружия вдохновился скатами и создал скрытный подводный дрон

© Northrop Grumman

Manta Ray может похвастаться энергосберегающими функциями. Он может самостоятельно вставать на якорь и переходить в «спящий режим» для экономии энергии, а его модульная конструкция облегчает глобальное развертывание и сборку с использованием стандартных морских контейнеров.

«Manta Ray станет важнейшим компонентом для подводных боевых действий и концепции объединенного вседоменного командования и управления (JADC2) Министерства обороны», — говорит Алан Лайтл, вице-президент Northrop Grumman. «Цель JADC2 — обеспечить бесперебойную связь между всеми видами вооруженных сил для улучшения ситуационной осведомленности и координации операций».

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#оружие
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#беспилотник
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#дрон
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#вода