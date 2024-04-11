Разработчик оружия вдохновился скатами и создал скрытный подводный дрон

Manta Ray может похвастаться энергосберегающими функциями. Он может самостоятельно вставать на якорь и переходить в «спящий режим» для экономии энергии, а его модульная конструкция облегчает глобальное развертывание и сборку с использованием стандартных морских контейнеров.

«Manta Ray станет важнейшим компонентом для подводных боевых действий и концепции объединенного вседоменного командования и управления (JADC2) Министерства обороны», — говорит Алан Лайтл, вице-президент Northrop Grumman. «Цель JADC2 — обеспечить бесперебойную связь между всеми видами вооруженных сил для улучшения ситуационной осведомленности и координации операций».