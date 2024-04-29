Разработчик «первой полноценной» российской AAA-игры выпустил её трейлер

Студия Game Art Pioneers показала новый трейлер своей игры Distortion — фантастического ролевого экшена с элементами стратегии. Он считается первой российской ААА-игрой. События игры разворачиваются на планете Хлоя-Ахея, где поселенцы из Солнечной системы выбрали жизнь в гармонии с природой.

Как и во всех подобных историях, что-то идёт не так, и личные истории героев Distortion пересекаются с катастрофическими событиями. Новый трейлер, представленный 29 апреля, показывает геймплей за двух персонажей, обновлённое окружение и различные игровые моменты.

Game Art Pioneers решили делать серию трейлеров, чтобы пользователи могли следить за развитием игры. Релиз Distortion запланирован на декабрь 2025 года, обещая интересный игровой опыт и качественную графику на Unreal Engine 5.