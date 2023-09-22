Разработчик российской игры «Смута» рассказал о проблемах с сервисами Google

Разработчики игры «Смута», Алексей Копцев и Малик Хатажаев из студии Lesta Games, поделились трудностями, с которыми они столкнулись из-за военной операции на Украине. Они уточнили, что смена программного обеспечения на российские аналоги и переход к «Яндекс.Облаку» произошли экстренно и повлияли на их бизнес.

Алексей Копцев рассказал о том, как стабильная работа Google начала колебаться, и им пришлось переносить данные в «Яндекс.Облако» всего за неделю. Этот процесс привёл к потере данных и значительным неприятностям. Все данные компании, около 2 терабайт, ранее хранились в Google Drive.

Помимо потери данных, компания также понесла финансовые убытки. Работа над проектом на сумму 500 миллионов рублей началась до начала военной операции. Кроме того, многие российские аналоги программ оказались менее функциональными и качественными по сравнению с американскими аналогами.

Малик Хатажаев подчеркнул, что из-за санкций и перехода на российское программное обеспечение им пришлось перестраивать процессы с нуля, что замедлило развитие компании. Однако он также уточнил, что это не повлияло на стоимость разработки игр на глобальном уровне, что может создать опасность превращения России в страну-аутсорсеров.