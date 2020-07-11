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Разработчик сделал «машину времени», нося камеру на голове каждый день
В виртуальной реальности может «перемещаться» в любой день
Разработчик сделал контент в виртуальной реальности (VR), своеобразную «машину времени», нося камеру на голове каждый день. Теперь мужчина может «вернуться» в любой день из прошедшего года.
О своём проекте разработчик Лукас Риззотто (Lucas Rizzotto) рассказал в Twitter. Он поведал, что носил камеру «на лице» в течение года. На основе отснятого материала разработчик создал VR-контент. Он даже реализовал в программе интерфейс «машины времени», которая позволяет ему просматривать любой отрывок из жизни в любой день из отснятого года. Виртуальная реальность, которая даёт посмотреть на прошлые события своими же глазами, обеспечивает эффект глубокого погружения.
Посмотреть подробнее о разработке можно на YouTube-канале Lucas Builds The Future.