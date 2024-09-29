Разработчик шутера в пост-советском сеттинге анонсировал новое дополнение

Студия Mundfish анонсировала третье дополнение для игры Atomic Heart, представив его тизер. В коротком ролике, который длится менее минуты, зрители могут увидеть забавного танцующего робота, который вдруг становится злым. Это интригующий поворот, который подогревает интерес к предстоящему контенту.

Действие нового дополнения частично пройдёт на территории комплекса «Челомей», знакомого игрокам из основной игры. Здесь уже обосновался огромный андроид, что, безусловно, добавит новизны и вызовов. Разработчики также обещают, что будут и другие новые локации, но подробности о них пока держатся в секрете.

Ранее в июле были опубликованы два скриншота, на которых намекалось на затопленное учреждение «Нептун», что также указывает на разнообразие новых мест в игре. Однако название DLC все ещё остаётся неизвестным, хотя создатели уверили, что релиз ожидается «скоро». Atomic Heart — это шутер от первого лица, выпущенный 21 февраля 2023 года для различных платформ, включая PlayStation 4 и 5, Windows, Xbox One и Series X/S.