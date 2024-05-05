Разработчик «Смуты» рассказал о плане обновлений своей игры

Компания «Сайберия Нова» представила новые записи разработчиков своей игры. Видео с продюсером Андреем Беловым рассказывает о планах по изменениям в игре, а также об анонсе трёх крупных патчей. В этот же день была представлена дорожная карта дальнейшей работы над проектом, с главной новостью — сюжетным дополнением «Земский собор».

Белов подчеркнул, что длительная поддержка игр после релиза становится нормой, и студия внимательно слушает обратную связь игроков для улучшения игрового опыта. Разработчики уже работают над исправлением основных проблем игры, в том числе и тех, о которых сообщили пользователи. План студии включает выпуск патчей каждые две недели, а также крупные обновления игровой системы.

Белов также обсудил создание ассетов для игры, подчеркнув, что большая часть была сделана вручную. Технологии Metahuman и нанитов не были использованы в связи с их сложностью или проблемами с реализацией в игровом движке. Патчи, в свою очередь, предлагают решения для различных багов и ошибок в игре, а также улучшения визуального опыта и оптимизацию производительности.