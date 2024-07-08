Разработчик «Смуты» выпустит новые образовательные модули на базе игры

Новосибирская студия Cyberia Nova (ранее известная как Cyberia Limited) планирует выпустить два новых образовательных модуля для своей исторической компьютерной игры «Смута». Игроки смогут погрузиться в атмосферу XVII века и изучить Нижний Новгород и Ярославль. Генеральный директор компании, Алексей Копцев, отметил, что новые модули предложат пользователям уникальную возможность прогуляться по улочкам этих городов и узнать больше о жизни в Московской Руси во времена Смутного времени.

В 2024 году Cyberia Nova продолжит поддерживать игру «Смута», выпуская патчи и обновления. Первый образовательный модуль, посвящённый Москве, получил положительные отзывы и активно скачивается даже летом. Новые модули помогут юным любителям истории лучше понять культуру и быт тех времён, а также узнать много полезного о России XVII века.

Алексей Копцев также рассказал о работе RnD-отдела компании, который занимается разработкой прототипов будущих программных продуктов. Пока что говорить о запуске новых игр рано. «Смута» — это action/RPG от третьего лица, основанная на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», и она вышла 4 апреля. Cyberia Nova была основана в 2015 году и начала свою деятельность с разработки сложных игровых прототипов на Unity и Unreal, а также предоставления графического аутсорса для международных компаний.