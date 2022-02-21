Разработчик вакцины от COVID начал создание прививки от рака, герпеса и ветрянки

Отмечается, что препараты создаются на базе той же технологии, которая используется в вакцине от COVID-19. Это технология матричной РНК (мРНК).

Первая вакцина против герпеса, по заявлениям Moderna, позволит 5%-13% населения планеты в возрасте 18-49 лет избавиться от хронической инфекции в своём организме. Вторая вакцина будет действовать против вируса ветряной оспы. Из-за него впоследствии может появляться опоясывающий лишай, а иногда даже ряд осложнений вплоть до поражения нервов и паралича.

Третья же вакцина будет защищать «иммунологические контрольные "точки" от воздействия некоторых видов рака».