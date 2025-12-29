Разработчикам ChatGPT понадобился руководитель по безопасности

Опубликовано 29 декабря 2025, 22:381 мин.
Разработчикам ChatGPT понадобился руководитель по безопасностиЧтобы снизить возможный вред от ИИ
OpenAI объявила о поиске нового руководителя по направлению «Preparedness» (Готовности) — специалиста, который будет отвечать за прогнозирование рисков, связанных с искусственным интеллектом, и за снижение возможного вреда от его использования.
© Ferra.ru
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что в 2025 году компания уже столкнулась со сложными «проблемами», связанными с развитием моделей ИИ. В том числе с обвинениями, что компании негативно влияет на детей. По словам главы OpenAI, новая должность особенно важна именно сейчас.
Согласно описанию вакансии, будущий руководитель будет разрабатывать и реализовывать стратегию безопасности OpenAI. Его задача — заранее выявлять возможные риски, связанные с новыми возможностями ИИ, и помогать компании быть к ним готовой. Годовой доход на этой позиции составит около 555 тысяч долларов, не считая бонусов и доли в компании. Альтман также предупредил, что работа будет «напряжённой» и потребует «быстрого погружения в сложные задачи».