Разработчикам ChatGPT понадобился руководитель по безопасности

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отметил, что в 2025 году компания уже столкнулась со сложными «проблемами», связанными с развитием моделей ИИ. В том числе с обвинениями, что компании негативно влияет на детей. По словам главы OpenAI, новая должность особенно важна именно сейчас.

Согласно описанию вакансии, будущий руководитель будет разрабатывать и реализовывать стратегию безопасности OpenAI. Его задача — заранее выявлять возможные риски, связанные с новыми возможностями ИИ, и помогать компании быть к ним готовой. Годовой доход на этой позиции составит около 555 тысяч долларов, не считая бонусов и доли в компании. Альтман также предупредил, что работа будет «напряжённой» и потребует «быстрого погружения в сложные задачи».