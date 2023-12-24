Разработчики Atomic Heart рассказали, как были придуманы роботы-балерины

Студия Mundfish поделилась историей создания маскотов своей игры Atomic Heart, Близняшек. Разработчики рассказали, что идея о создании этих персонажей пришла, когда они работали над персонажем академика Сеченова, важного героя в мире игры. Согласно сюжету, академик Сеченов не доверяет полностью людям и находится в напряжённых отношениях с правительством, поэтому ему нужна была личная охрана, представленная роботами.

Цель разработчиков была сделать охранников не только сильными и опасными, но и при этом не пугающими окружающих. Изначально, дизайн Близняшек сильно отличался от финальной версии, и первоначальный концепт был представлен в трейлере EA в 2021 году. Однако дизайн продолжал эволюционировать, и финальный вариант был готов к моменту релиза.

Процесс разработки маскотов занял 8 месяцев, включая бесчисленные комментарии и правки к каждому элементу. Вдохновлённые дизайном балерин из Театра Майи Плисецкой, создатели решили объединить боевой стиль Близняшек с художественной гимнастикой и балетом. Так, движения из художественной гимнастики вдохновили создание специальных манипуляторов-кнутов, а пуанты на ногах роботов стали яркой отсылкой к миру балета. Балерина из Большого театра, Анита Пудикова, была приглашена для передачи движений в качестве mocap-актрисы, что добавило аутентичности движениям Близняшек.