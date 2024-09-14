Разработчики ChatGPT откажутся от своей некоммерческой структуры

Нынешняя структура, созданная для решения «уникальных задач» искусственного интеллекта, стала громоздкой по мере того, как OpenAI расширяется и привлекает значительные инвестиции, включая миллиарды от Microsoft.

Альтман не уточнил, что повлечет за собой новая структура, но ожидается, что она будет более тесно связана с традиционными коммерческими компаниями. Этот шаг может упростить работу с инвесторами и обеспечить большую ясность в отношении потенциальной отдачи от инвестиций, поскольку оценка OpenAI сейчас превышает 100 миллиардов долларов, пишут СМИ.

Несмотря на изменения, представитель OpenAI заверил, что некоммерческое подразделение останется неотъемлемой частью «миссии компании».