Разработчики ChatGPT откажутся от своей некоммерческой структуры

Опубликовано 14 сентября 2024, 22:301 мин.
Разработчики ChatGPT откажутся от своей некоммерческой структурыСообщил генеральный директор Сэм Альтман
OpenAI, компания, создавшая ChatGPT, планирует отказаться от своей сложной некоммерческой структуры, как сообщил генеральный директор Сэм Альтман. На недавнем собрании всей компании Альтман сообщил сотрудникам, что необычная корпоративная структура стартапа, включающая некоммерческую организацию, контролирующую несколько коммерческих предприятий, скорее всего, изменится в следующем году.
Нынешняя структура, созданная для решения «уникальных задач» искусственного интеллекта, стала громоздкой по мере того, как OpenAI расширяется и привлекает значительные инвестиции, включая миллиарды от Microsoft.
Альтман не уточнил, что повлечет за собой новая структура, но ожидается, что она будет более тесно связана с традиционными коммерческими компаниями. Этот шаг может упростить работу с инвесторами и обеспечить большую ясность в отношении потенциальной отдачи от инвестиций, поскольку оценка OpenAI сейчас превышает 100 миллиардов долларов, пишут СМИ.
Несмотря на изменения, представитель OpenAI заверил, что некоммерческое подразделение останется неотъемлемой частью «миссии компании».