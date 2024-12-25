Разработчики ChatGPT захотели создать и роботов

Опубликовано 25 декабря 2024, 22:111 мин.
Разработчики ChatGPT захотели создать и роботовГуманоидов
OpenAI обсуждала возможность создания собственного робота-гуманоида, пишет The Information. В сообщении приводятся слова двух источников, знакомых с ходом переговоров. OpenAI в настоящее время поддерживает робототехнику через инвестиции в такие компании, как Figure и 1X, но этот шаг ознаменовал бы прямое вхождение в разработку аппаратного обеспечения.
В 2021 году OpenAI закрыла свое подразделение робототехники, переключив внимание на другие проекты в области ИИ. Однако достижения в области ИИ и робототехники за последние три года, возможно, возродили интерес к ним. Конкуренция в этой области потребует значительных ресурсов и времени, поскольку другие игроки на рынке уже добились успеха.
Если OpenAI решит двигаться дальше, она столкнется с трудностями вхождения в конкурентную отрасль. На данный момент остается неясным, приведут ли эти обсуждения к действиям или OpenAI продолжит полагаться на партнерство и инвестиции, отмечают аналитики, на которых ссылаются СМИ.