Разработчики ChatGPT захотели создать и роботов

В 2021 году OpenAI закрыла свое подразделение робототехники, переключив внимание на другие проекты в области ИИ. Однако достижения в области ИИ и робототехники за последние три года, возможно, возродили интерес к ним. Конкуренция в этой области потребует значительных ресурсов и времени, поскольку другие игроки на рынке уже добились успеха.

Если OpenAI решит двигаться дальше, она столкнется с трудностями вхождения в конкурентную отрасль. На данный момент остается неясным, приведут ли эти обсуждения к действиям или OpenAI продолжит полагаться на партнерство и инвестиции, отмечают аналитики, на которых ссылаются СМИ.