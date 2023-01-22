Разработчики Linux создадут метавселенную с открытым исходным кодом

Метавселенная — это пространство в виртуальной реальности, где пользователи могут общаться через цифровые аватары. Многие энтузиасты верят в то, что это будущее соцсетей. Однако пока такие метавселенные непопулярны.

Open Metaverse Foundation надеется исправить ситуацию. «Мы всё ещё находимся на заре видения открытой метавселенной, и мы понимаем, что многие сообщества и фонды с открытым исходным кодом работают над жизненно важными частями этой повторяющейся головоломки», — сказал Ройал О'Брайен, исполнительный директор OMF. «Хотя проблемы могут показаться пугающими, меня вдохновляют возможности сотрудничать с широким глобальным сообществом».