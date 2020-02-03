Разработчики начали нанимать психологов для повышения увлекательности игр

В описании вакансии психолога для Valve сказано, что компания хочет лучше понимать поведение людей и мотивацию. Разработчики надеются использовать эти знания при формировании геймплея в будущих играх, чтобы сделать их как можно более увлекательными.

Кроме того, психолог поможет повысить эффективность существующих методик тестирования продуктов и улучшить условия для потребителей, партнёров сотрудников.

Помимо психолога и геймдизайнера со сценаристом, Valve нужны экономист и статистик. Первый будет анализировать финансовые данные и создавать модели, которые помогут Valve лучше понимать поведение пользователей при взаимодействии с виртуальной экономикой. Второй будет разрабатывать модели для объяснения действий потребителей в прошлом. Они будут использоваться для предсказания их поведения в будущем.