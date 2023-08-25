Наука и технологии
10:22, 25 августа 2023
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Разработчики оценили AR-гарнитуру Apple

Прогноз неплохой

AR-гарнитуру Apple разработчики оценили сугубо положительно. Ожидание выхода гарнитуры Apple Vision Pro растет, ведь всего месяц назад компания запустила программу «лаборатории» для разработчиков. В рамках этой программы им предоставляется шанс поработать с еще не представленным оборудованием смешанной реальности и протестировать свои приложения и сервисы на практике.

Разработчики оценили AR-гарнитуру Apple

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В недавнем пресс-релизе компании Apple содержится информация о том, как разработчики используют эти «лаборатории». Один из ярких примеров описал Майкл Симмонс, создатель популярных приложений для повышения производительности Fantastical и Cardhop. Он сравнил свое знакомство с Vision Pro с «первым знакомством с Fantastical» и подчеркнул, что это помогло ему почувствовать, что он действительно погружен в приложение. Далее он рассказал о том, как AR-технологии расширили его кругозор в буквальном смысле, выйдя за пределы традиционных границ дизайна.

«Когда вы впервые видите, что ваше собственное приложение работает по-настоящему, у вас перехватывает дыхание», - добавляет Дэвид Смит, подкастер и разработчик Widgetsmith.

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