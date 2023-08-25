Разработчики оценили AR-гарнитуру Apple

В недавнем пресс-релизе компании Apple содержится информация о том, как разработчики используют эти «лаборатории». Один из ярких примеров описал Майкл Симмонс, создатель популярных приложений для повышения производительности Fantastical и Cardhop. Он сравнил свое знакомство с Vision Pro с «первым знакомством с Fantastical» и подчеркнул, что это помогло ему почувствовать, что он действительно погружен в приложение. Далее он рассказал о том, как AR-технологии расширили его кругозор в буквальном смысле, выйдя за пределы традиционных границ дизайна.

«Когда вы впервые видите, что ваше собственное приложение работает по-настоящему, у вас перехватывает дыхание», - добавляет Дэвид Смит, подкастер и разработчик Widgetsmith.