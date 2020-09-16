Разработчики пожаловались на Apple из-за внезапного выпуска iOS 14

Официальную дату релиза Apple назвала во время презентации 15 сентября. Разработчики, как они сами утверждают, этого не ожидали. Например, в 2019 году iOS 13 вышла через десять дней после презентации, то есть у специалистов было время, чтобы закончить работу. В этом же году у разработчиков есть всего сутки.

Один из программистов, например, написал, что Xcode SDK для iOS 14 может быть готов к сроку, но App Store Connect — нет. Другие специалисты тоже признались, что функции для операционной системы ещё не готовы.