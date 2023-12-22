Разработчики провальной игры The Day Before вернут деньги игрокам

Согласно официальному заявлению студии Fntastic, серверы их игры The Day Before, проекта в стадии завершения, будут закрыты 22 января 2024 года. Эта новость была объявлена через социальную сеть, а те, кто приобрёл игру на Steam, могут уже запросить возврат средств. Студия пояснила, что закрытие произошло из-за невозможности дальнейшей работы без уволенных разработчиков, что делает поддержку и развитие игры невозможными.

Важно отметить, что после провала The Day Before, сторонние площадки начали продавать ключи к игре по цене $200 и выше. Ситуация стала известна после того, как игру удалили с Steam. В самой игре пользователи столкнулись с проблемами, такими как технические глюки, низкое качество и проблемы с оптимизацией, что привело к негативным отзывам. Fntastic сообщила о своём закрытии 11 декабря, а 12 декабря они сняли игру с продаж в Steam, начав возврат денег всем игрокам.

Согласно данным, Fntastic заработала $2,5 млн в 2022 году, но значительная часть этой суммы ушла на зарплату основателям. Экс-разработчики, уволенные из студии после неудачного релиза, получили компенсацию в соответствии с предварительными договорённостями. Все они получили оплату за отработанные дни в декабре, отпускные и дополнительные два оклада сверху.