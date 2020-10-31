Разработчики ракетного комплекса «Сармата» придумали, как долететь до Марса

Такие ракеты назвали «Лидер». Базовый вариант носителя будет иметь два боковых блока первой ступени с кислородно-керосиновыми двигателями РД-171М и центральный блок второй ступени с водородными двигателями РД-0120. В головной части ракеты будут находиться разгонный блок, межорбитальный буксир и корабль «Орёл» для космонавтов. «Лидер» сможет вывести на низкую опорную орбиту 53 тонны. Высота ракеты с установленным кораблём составит 91 метр.

Также в ГРЦ продумали варианты ракеты «Лидер» для обеспечения лунной базы и марсианских миссий.