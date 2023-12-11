Разработчики «Смуты» рассказали, когда покажут готовую игру

Разработчики «Смуты» рассказали, когда покажут готовую игруПо их словам сейчас не готовы и полчаса финального продукта
Разработчики игры «Смута» рассказали, когда будут готовы показать готовую игру миру
Игра «Смута» от Cyberia Nova, хотя уже имеет установленную дату выхода, ещё не предоставила полноценной геймплейной демонстрации, и разработчики поделились причинами задержки в ответах на вопросы игроков. Они утверждают, что у них нет лишнего времени, ведь визуальный контент, такой как модели, персонажи и заставочные ролики, уже готов. Однако баланс боевой системы, анимации и освещение требуют некоторой доработки до последнего момента.
Разработчики подчеркнули, что речи о «полностью завершённом получасе игры» пока что не идёт, поскольку баланс боевой системы и настройка искусственного интеллекта ботов затрагивают все аспекты игры. План студии предусматривает выпуск окончательной версии «Смуты» в начале февраля. Геймплей будет представлен в двух дневниках разработчиков, первый из которых появится до конца месяца в качестве «новогоднего подарка боярам».
Первый дневник будет основан на ноябрьской сборке и расскажет о влиянии образа на квесты и диалоги, перемещении по локациям и взаимодействии с фракциями. Второй дневник, основанный на январской сборке, представит боевую систему, врагов, боссов и систему прокачки. Разработчики также подтвердили наличие в игре персонажей Минина и Пожарского, поддержку геймпадов и использование технологии Metahuman, а также рассматривают выход коллекционного издания и дополнений (с идеями, которые у них есть).