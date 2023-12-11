Разработчики «Смуты» рассказали, когда покажут готовую игру

Игра «Смута» от Cyberia Nova, хотя уже имеет установленную дату выхода, ещё не предоставила полноценной геймплейной демонстрации, и разработчики поделились причинами задержки в ответах на вопросы игроков. Они утверждают, что у них нет лишнего времени, ведь визуальный контент, такой как модели, персонажи и заставочные ролики, уже готов. Однако баланс боевой системы, анимации и освещение требуют некоторой доработки до последнего момента.

Разработчики подчеркнули, что речи о «полностью завершённом получасе игры» пока что не идёт, поскольку баланс боевой системы и настройка искусственного интеллекта ботов затрагивают все аспекты игры. План студии предусматривает выпуск окончательной версии «Смуты» в начале февраля. Геймплей будет представлен в двух дневниках разработчиков, первый из которых появится до конца месяца в качестве «новогоднего подарка боярам».

Первый дневник будет основан на ноябрьской сборке и расскажет о влиянии образа на квесты и диалоги, перемещении по локациям и взаимодействии с фракциями. Второй дневник, основанный на январской сборке, представит боевую систему, врагов, боссов и систему прокачки. Разработчики также подтвердили наличие в игре персонажей Минина и Пожарского, поддержку геймпадов и использование технологии Metahuman, а также рассматривают выход коллекционного издания и дополнений (с идеями, которые у них есть).