Разработчики «Смуты» раздадут ключи компьютерным клубам

Компания «Сайберия нова», создавшая видеоигру «Смута», откроет доступ к своему проекту в более чем 1,5 тысячи компьютерных клубов по всей России. Игра будет доступна бесплатно, что позволит большему числу людей узнать о ней и приобщиться к российской истории, как сообщили представители компании. Игровые клубы-партнёры Langame получат бесплатные ключи на VK Play, чтобы их посетители могли без затрат насладиться проектом.

Сеть Langame, охватывающая десятки городов и привлекающая свыше 2,8 млн игроков ежегодно, в основном специализируется на популярных западных играх, пояснил генеральный директор Langame Дмитрий Лукин. Появление «Смуты» в коллекции клубов Лукин назвал значимым шагом для российской индустрии видеоигр, отметив, что бесплатный доступ даст возможность глубже вникнуть в сюжет и оценить атмосферу проекта.

Генеральный директор «Сайберия нова» добавил, что современные компьютеры для такой игры может позволить себе далеко не каждый. Создатели также отметили, что мощные компьютеры в клубах Langame помогут игрокам в полной мере насладиться графикой и игровыми деталями без задержек, что сделает прохождение комфортным и захватывающим.