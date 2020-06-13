Разработчики создают алгоритм для обнаружения женского оргазма

Представители компании рассказали, что их инструмент может помочь создателям секс-игрушек. В Relida Limited считают, что до сих пор не было надёжного способа определить, испытала ли женщина оргазм. Разработчики ссылаются на статистику, из которой следует, что девушки часто симулируют кульминацию сексуального возбуждения.

Алгоритм Relida Limited базируется на ранних исследованиях по изменению сердечного ритма во время оргазма. Сообщается, что система пока не завершена.

Представитель компании по производству секс-игрушек, который получил презентацию Relida Limited, заявил, что такой алгоритм является неэтичным. И, в конце концов, оргазм — не главный критерий качества удовлетворения от секс-игрушки.