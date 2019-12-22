Разработчики создают доступное устройство для управления компьютером силой мысли

Полученные средства будут направлены на создание наушников, оснащённых датчиками мозговой активности. Предполагается, что с помощью этого устройства пользователь сможет управлять системой громкой связи на смартфонах силой мысли. Функциональность ограниченная, но надо понимать, что технология пока находится в зачаточном состоянии.

Разработчики надеются, что наушники будут просты для использования и станут первым шагом по популяризации нейроинтерфейсов среди потребителей.

Напомним, разработкой аналогичных устройств занимается также проект Илона Маска (Elon Musk) — Neuralink.