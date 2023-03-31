Разработчиков Google Ассистента переформируют ради чат-бота Bard, конкурента Microsoft и OpenAI

Ars Technica предполагает, что подразделение таким образом “идет ко дну”, то есть со временем оно будет интегрировано в Bard. Однако другие эксперты считают, что реструктуризация является лишь частью усилий Google по улучшению технологии искусственного интеллекта и расширению своего влияния на рынке и это не должно привести к закрытию подразделения “Ассистента”.

Технологии ИИ и машинного обучения Google все чаще используются в продуктах и сервисах компании, включая вышеупомянутый Google Ассистент, Google Карты и поисковик компании.