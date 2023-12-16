Разработчиков Warcraft оштрафовали на $54 млн за создание «братской» культуры

Калифорнийский отдел по защите гражданских прав (CRD) инициировал судебный процесс в июле 2021 года, что вызвало широкие протесты и перестановки в руководстве компании. Хотя урегулирование означает значительный финансовый штраф, CRD пояснил, что ни одно независимое расследование не подтвердило обвинения, и не было никаких доказательств правонарушений со стороны генерального директора Бобби Котика.

В рамках сделки около 45,75 миллиона долларов будут направлены в фонд урегулирования, предназначенный для выплаты компенсаций работникам, пострадавшим от предполагаемых нарушений.

Решение было принято на фоне приобретения компанией Microsoft Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов, что ознаменовало собой новую главу в истории игрового гиганта.