Разработчику роботов Figure AI понадобились 1,5 млрд долларов инвестиций

Figure AI специализируется на человекоподобных роботах, предназначенных для бизнеса и дома. Интерес к этим роботам возрос благодаря достижениям в области искусственного интеллекта.

Figure уже продала роботов компании BMW и недавно подписала контракт со вторым коммерческим клиентом, хотя подробности пока не разглашаются. Компания считает, что в будущем она сможет поставлять 100 000 роботов ежегодно.

Компания Figure AI отказалась комментировать переговоры о финансировании.