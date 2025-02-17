Разработчику роботов Figure AI понадобились 1,5 млрд долларов инвестиций

Опубликовано 17 февраля 2025, 18:451 мин.
Разработчику роботов Figure AI понадобились 1,5 млрд долларов инвестицийЧто увеличит его оценку в 15 раз
Робототехнический стартап из Кремниевой долины Figure AI, как сообщается, ведет переговоры о привлечении 1,5 млрд долларов, что увеличит его оценку до 39,5 млрд долларов — в 15 раз по сравнению с прошлогодней оценкой в 2,6 млрд долларов, полученной после раунда финансирования в 675 млн долларов. По сообщению Bloomberg, ожидается, что инвестиции возглавят Align Ventures и Parkway Venture Capital.
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Figure AI специализируется на человекоподобных роботах, предназначенных для бизнеса и дома. Интерес к этим роботам возрос благодаря достижениям в области искусственного интеллекта.
Figure уже продала роботов компании BMW и недавно подписала контракт со вторым коммерческим клиентом, хотя подробности пока не разглашаются. Компания считает, что в будущем она сможет поставлять 100 000 роботов ежегодно.
Компания Figure AI отказалась комментировать переговоры о финансировании.