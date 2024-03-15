Разработка Coreshell удешевит электрокары и уменьшит зависимость от Китая

В настоящее время высокая стоимость батарей является основным препятствием для EV. Хотя такие материалы, как кремний, обеспечивают значительное увеличение емкости по сравнению с обычно используемыми графитовыми анодами, они имеют свои ограничения.

Проблема? Во время зарядки кремниевые аноды значительно разбухают, что приводит к разрушению структуры и сокращению срока службы.

Разработка компании Coreshell решает эту проблему с помощью кремниевых анодов со специальным покрытием металлургического класса. Такой подход дает несколько преимуществ. Кремний металлургического качества значительно дешевле, чем обычно используемые варианты, и даже дешевле, чем графит.Покрытие позволяет кремнию расширяться и сжиматься во время циклов зарядки, не разрушаясь, что продлевает срок службы батареи.

В отличие от графита, в цепочке поставок которого доминирует Китай, кремний металлургического качества более доступен по всему миру. Компания планирует объединить свои кремниевые аноды с литий-железо-фосфатными (LFP) катодами.

Хотя технология Coreshell многообещающая, она все еще находится на ранней стадии.