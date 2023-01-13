Разрешённые габариты ручной клади «Победы» признали незаконными

Разрешённые габариты ручной клади «Победы» признали незаконнымиМечты сбываются
Верховный суд признал незаконными габариты ручной клади, установленные авиакомпанией «Победой».
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Сейчас размер ручной клади на рейсах «Победы» не должен превышать 36x30x27 см. Верховный суд признал эту норму незаконной. Это дело рассматривалось с июня 2021 года. Тогда Ространснадзор устроил проверки и предписал авиакомпании изменить нормы провоза багажа, противоречащие требованиям законодательства. «Победа» на это подала кассационную жалобу.
Теперь Верховный суд не согласился с доводами юристов компании. Он пришёл к выводу, что «Победа» «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади».