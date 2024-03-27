Разрушившее 2 км моста грузовое судно уже было замечено в похожем инциденте

USA Today сообщает, что судно Dali, управляемое компанией Synergy Marine Group, уже было вовлечено в подобный инцидент в 2016 году, столкнувшись с погрузочным пирсом при попытке покинуть порт Антверпена, Бельгия. К счастью, никто не пострадал, но судно получило повреждения носовой части. Расследование возложило вину за ошибки, приведшие к аварии, на рулевого и капитана.

Роль Dali в катастрофе в Балтиморе вызывает серьезные вопросы. Рано утром во вторник судно столкнулось с мостом Фрэнсиса Скотта Ки, в результате чего он рухнул в реку Патапско. По меньшей мере два человека были спасены, а еще шесть, предположительно, погибли после того, как их автомобили погрузились в воду.

Причина аварии по-прежнему расследуется. В сети появилось множество теорий заговора, в том числе предположения о взломе или саботаже. Однако никакие доказательства не подтверждают эти утверждения.