Разрыв подводных кабелей в Красном море замедлил интернет между Европой и Азией

Опубликовано 07 сентября 2025, 23:331 мин.
Разрыв подводных кабелей в Красном море замедлил интернет между Европой и АзиейВсё произошло недавно
6 сентября Microsoft была вынуждена перенаправить трафик Azure после повреждения двух крупных подводных кабельных систем в Красном море. Это вызвало задержки и снижение скорости работы облачных сервисов в Южной Азии и странах Персидского залива. Microsoft предупредила клиентов, что пользователи, чьи данные проходят через Ближний Восток, могут столкнуться с перебоями.
Сейчас трафик идет по альтернативным, более длинным маршрутам, из-за чего задержки сохранятся. Работы, зависящие от соединений Азия-Европа, остаются под риском замедлений.
Повреждены системы SEA-ME-WE-4 и IMEWE, которые соединяют Азию с Европой и обслуживают не только обычный интернет, но и крупные облачные платформы, такие как Google. Выход из строя одного кабеля перегружает альтернативные маршруты, вызывая задержки и потерю данных.
Подобные проблемы в Красном море уже возникали: в феврале 2024 года несколько кабелей были повреждены, а в январе 2025-го один из них снова вышел из строя у побережья Катара.