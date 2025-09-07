Разрыв подводных кабелей в Красном море замедлил интернет между Европой и Азией

Сейчас трафик идет по альтернативным, более длинным маршрутам, из-за чего задержки сохранятся. Работы, зависящие от соединений Азия-Европа, остаются под риском замедлений.

Повреждены системы SEA-ME-WE-4 и IMEWE, которые соединяют Азию с Европой и обслуживают не только обычный интернет, но и крупные облачные платформы, такие как Google. Выход из строя одного кабеля перегружает альтернативные маршруты, вызывая задержки и потерю данных.

Подобные проблемы в Красном море уже возникали: в феврале 2024 года несколько кабелей были повреждены, а в январе 2025-го один из них снова вышел из строя у побережья Катара.