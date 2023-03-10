Разведка США назвала Россию "ключевым космическим конкурентом"

Китай "неуклонно продвигается к своей цели - стать космическим лидером мирового класса", - говорится в докладе. Их космическая деятельность направлена на повышение авторитета страны в мире и "усиление попыток подорвать влияние США в военной, технологической, экономической и дипломатической сферах".

Что касается России, американские аналитики заявили, что она остается "ключевым космическим конкурентом". Приоритетом Москвы, по мнению все тех же аналитиков, является интеграция космических услуг - таких как связь, навигация, разведка и не только. Больший акцент, считает разведка США, Россия делает на военные системы.