Разведка США оценила риск военных конфликтов в мире из-за дефицита воды

Авторы доклада пришли к выводу, что изменение климата будет лишь увеличивать риски для национальной безопасности США. Одна из самых значительных угроз — дефицит воды. Специалисты заявили, что в 2021 году вероятность военных конфликтов в мире из-за нехватки воды «низкая». Но к 2030 году риск вырастет до «среднего», а к 2040-му — до «высокого».

В докладе также назвали наиболее уязвимые к изменению климата страны. В их числе Афганистан.

Также отмечается, что река Меконг в Восточной Азии уже находится под угрозой из-за строительства плотин, которые могут снизить объём воды, используемой Камбоджей и Вьетнамом. А в пресноводные водоёмы Северной Африки и Ближнего Востока может попасть солёная вода.

В США ожидают, что может обостриться и борьба за ресурсы Арктики.