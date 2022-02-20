Разведка США пожаловалась на токсичный коллектив

Как сообщает издание, один из сотрудников Управления военных атташе в Риме скрытно собирал сведения о негативных действиях своих коллег, а в дальнейшем передавал их начальству. По словам других сотрудников, это формировало “враждебную атмосферу в офис”, а также “подорвало их усилия по сбору разведданных”.

По информации другого свидетеля, когда на его работе стало известно о его болезни, эту информацию стали использовать против него. Он также придерживается позиции, что токсичная атмосфера в рабочем коллективе не только подрывает сбор разведданных, но и мешает личной инициативе. Он приводит в пример ситуацию, когда его попросили не писать “слишком много” отчетов.

На фоне этих событий был проведен опрос среди сотрудников Управления военных атташе. Половина сообщила о нездоровой рабочей среде, в которой имели место быть запугивания и травля, сообщают респонденты.

При этом в самом DIA изданию WSJ дали понять, что ведомство имеет “нулевую толерантность по отношению к намеренным нарушениям профессиональных стандартов”.