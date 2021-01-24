Разведку США уличили в слежке за американцами через смартфоны

Сообщается, что на это у разведки нет разрешения суда. Журналисты выяснили, что в течение последних двух лет сотрудники РУМО отслеживали передвижения американцев с помощью этих баз. Базы данных формируются на основе информации, которую собирают приложения для смартфонов.

Журналисты отметили, что разведка, судя по всему, чаще всего покупает данные о местоположении людей для расследований в отношении иностранцев за рубежом. Одна из задач таких расследований — «выявлять угрозы для американских сил, размещённых по всему миру».

Власти США уже заявили, что будут ужесточать контроль разведывательных подразделений.