Разведслужба Бельгии начала слежку за главным логистическим центром Alibaba

Службы безопасности Бельгии расследуют возможные «шпионаж и/или вмешательство» со стороны китайских компаний, включая Alibaba, в грузовом аэропорту в Льеже, где расположен логистический центр.

Компания инвестировала 100 млн евро в хаб в Льеже в 2018 году в рамках соглашения с Бельгией. Однако Служба государственной безопасности Бельгии (VSSE) продолжает следить за деятельностью Alibaba, в частности за программными системами, собирающими конфиденциальные экономические данные. VSSE ссылается на китайское законодательство, согласно которому компании обязаны делиться данными с китайскими властями, что вызывает опасения, что эта информация может быть использована в некоммерческих целях.

Хаб в Льеже является единственным европейским логистическим центром, управляемым логистическим подразделением компании Alibaba - Cainiao, которое имеет доступ к обширным данным о продавцах, товарах, деталях транспортировки и информации о клиентах.