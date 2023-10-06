Разведслужба Бельгии начала слежку за главным логистическим центром Alibaba

Разведслужба Бельгии начала слежку за главным логистическим центром AlibabaОни, кстати, владеют AliExpress
Бельгийские спецслужбы внимательно следят за основным логистическим хабом Alibaba в Европе, подозревая его в шпионаже, связанном с растущим экономическим влиянием Пекина, пишет FT. Европейские правительства все больше обеспокоены рисками для безопасности и экономики, исходящими от китайских компаний, что заставляет ЕС пересматривать свою торговую политику в отношении Китая.
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Службы безопасности Бельгии расследуют возможные «шпионаж и/или вмешательство» со стороны китайских компаний, включая Alibaba, в грузовом аэропорту в Льеже, где расположен логистический центр.
Компания инвестировала 100 млн евро в хаб в Льеже в 2018 году в рамках соглашения с Бельгией. Однако Служба государственной безопасности Бельгии (VSSE) продолжает следить за деятельностью Alibaba, в частности за программными системами, собирающими конфиденциальные экономические данные. VSSE ссылается на китайское законодательство, согласно которому компании обязаны делиться данными с китайскими властями, что вызывает опасения, что эта информация может быть использована в некоммерческих целях.
Хаб в Льеже является единственным европейским логистическим центром, управляемым логистическим подразделением компании Alibaba - Cainiao, которое имеет доступ к обширным данным о продавцах, товарах, деталях транспортировки и информации о клиентах.