Развенчана теплопроводность графена: не так уж «революционно», как считалось раньше

Когда-то графен называли превосходящим алмаз по теплопроводности, но, возможно, его слава преувеличена. Команда под руководством профессора Сюлин Руан (Xiulin Ruan) предсказывает, что теплопроводность графена при комнатной температуре составит 1 300 Вт/(м К), что меньше, чем у алмаза и даже необработанного графита.

Загвоздка? Четырехфононное рассеяние, квантово-механическое явление, бросает вызов предыдущим предположениям. Хотя расчеты носят теоретический характер, команда сотрудничает с Техасским университетом в Остине для экспериментального подтверждения. Если открытие подтвердится, оно может изменить наше представление о тепловых свойствах графена и напомнить нам, что и ученые могут ошибаться.